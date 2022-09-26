Женская сборная РК по борьбе примет участие в IV Всемирных играх кочевников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В числе казахстанских спортсменов на IV Всемирные игры кочевников поедут три женщины. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры РК Самат Ергалиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состязания пройдут в турецком городе Изник. От Казахстана поедут около 80 делегатов, в том числе 49 спортсменов. Из спортсменов 50 % едут за счет денег, выделенных государством, оставшиеся 50 % – за счет организаторов. Кроме того, мы впервые везем женскую сборную по қазақ күресі, будут участвовать три женщины», – сказал С. Ергалиев.

С 29 сентября по 4 октября в турецком городе Изнике пройдут IV Всемирные игры кочевников.

Фото: ortcom.kz











