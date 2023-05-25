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Женская сборная Казахстана узнала соперниц на Кубке Билли Джин Кинг

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Мая 2023, 10:26
Женская сборная Казахстана узнала соперниц на Кубке Билли Джин Кинг Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Лондоне состоялась жеребьевка группового этапа финальной стадии «Кубка Билли Джин Кинг». Сборная Казахстана попала в группу «В», где сыграет с Австралией, которая семь раз выиграла «Кубок Билли Джин Кинг», и Словенией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Напомним, наша женская национальная команда в апреле текущего года дома в квалификации чемпионата мира победила сборную Польши и во второй раз в истории пробилась на первенство планеты.

Finals of the 2023 Billie Jean King Cup by Gainbridge пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания). Помимо Казахстана, в первенстве мира примут участие ещё 11 команд: Швейцария (победитель «Кубка Билли Джин Кинг» 2022 года), Австралия (финалист «Кубка Билли Джин Кинг» 2022 года), Франция, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Словения, Германия и Польша (обладатель уайлд-кард).

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