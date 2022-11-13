Женская сборная Казахстана сыграет с Польшей в квалификации ЧМ по теннису

13 Ноября 2022, 23:00

13 Ноября 2022, 23:00

Женская сборная Казахстана сыграет с Польшей в квалификации ЧМ по теннису

ГЛАЗГО. КАЗИНФОРМ - В Глазго прошла жеребьевка квалификационного раунда «Кубка Билли Джин Кинг» на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

За право выйти в финальную стадию казахстанки дома будут бороться с командой Польши. Матчи пройдут 14-15 апреля 2023 года.

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

Как отметил вице-президент федерации тенниса Казахстана Юрий Польский, изначально было понятно, что слабых соперниц не будет, нам досталась сильная сборная Польши во главе с первой ракеткой мира Игой Швёнтек. Он выразил мнение, что Елена Рыбакина сможет с ней справиться.

«Вторая ракетка Польши Магда Линетт сейчас находится на 49-й позиции мирового рейтинга, плюс, у соперниц хорошая пара, поэтому нам предстоит тяжелая битва. Конечно, понимаем, что играем дома, что у нас есть определённое преимущество родных стен. С Польшей есть хорошая история взаимоотношений: на уровне командных турниров мы не играли, но теннисисты много встречались на корте, с польской федерацией у нас были тесные контакты по взаимодействию в плане различных совместных сборов, их игроки часто приезжали к нам на турниры, наши туда ездят. Ждем с нетерпением предстоящих игр», - сообщил он в интервью.

Все матчи сборной пройдут в Астане на главной теннисной арене Казахстана.

«Для нас это практически сакральное место – в Национальном теннисном центре, где мы почти не проигрываем. Наша мужская и женская сборная сыграли в столице 18 матчей и лишь в одном уступили. К тому же, надеемся увидеть на матчах заполненных трибуны болельщиков, при поддержке которых одержать победу в непростых матчах будет легче», - сказал Юрий Польский.