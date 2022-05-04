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Женская сборная Казахстана стартовала с поражения на Кубке Развития УЕФА
4 Мая 2022 19:00

Женская сборная Казахстана стартовала с поражения на Кубке Развития УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана U-17 провела первый матч на Кубке развития УЕФА. Игра прошла в албанском городе Дуррес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Женская юношеская сборная Казахстана до 17 лет в рамках международного турнира «Кубок Развития УЕФА» сыграла против команды Косово.

Игра завершилась крупной победой косоварок – 3:0.

Казахстан WU-17 – Косово WU-17 – 0:3 (0:2)

03.05.2022. Тренировочный центр Камза, Албания

Голы: Кергота 7, Махмути 14, 74 (пенальти)

Казахстан WU-17: Асель Ануарбек (в) (к), Анастасия Перейма (Элина Ирисметова 46), Анель Бланк (Аделия Беккожина 80), Асыл Какен (Алина Хан 46), Анель Максат (Асель Орынбай 46), Аяжан Кожабекова, Гулизат Рысбек (Аяжан Шамбаева 80), Александра Набокова, Жанеля Ержанова, Алина Лозукова (Дарья Дармодехина 80), Валерия Попова;

Резерв: Диана Накыпбек;

Старший тренер: Александра Рудикова.

Судьи: К.Тафили, Е.Куме, Л.Имери (все – Албания).

Следующая игра казахстанской команды состоится 5 мая в 17:30 по времени Нур-Султана.


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