Женская сборная Казахстана стала чемпионом мира в боевом развертывании

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Самарканде в рамках чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту женская сборная МЧС РК стала чемпионами в боевом развертывании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Четыре женских команды боролись за первенство по дисциплине в боевом развертывании. Этот командный вид пожарно-спасательного спорта имитирует действия огнеборцев при прибытии на пожар. Суть этой дисциплины - в быстром и правильном прокладывании магистральной рукавной линии и «поражении» мишени струей воды. Мишень считается пораженной после заполнения емкости десятью литрами воды через отверстие в центре мишени.

Состязания среди женских команд завершились победой сборной Казахстана с результатом 27,16 секунды. Второе место завоевала команда Российской Федерации, на 3 месте - сборные Беларуси и Узбекистана.

1 октября в городе Самарканде стартовали XVII чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Пожарно-прикладной спорт – одна из составляющих боевой подготовки личного состава пожарных. Он направлен на совершенствование навыков пожарных, их умения действовать в экстремальных ситуациях, способствует физическому развитию сотрудников. Кроме того, спортсмены должны обладать скоростью, гибкостью, выносливостью и силой.