Женская сборная Казахстана проиграла Азербайджану в матче отбора на Евро-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по футболу до 17 лет неудачно провела стартовый матч группы B2 отборочного раунда чемпионата Европы-2023, который проходит в Боснии и Герцеговине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В стартовой игре группы казахстанская команда встречалась со сборной Азербайджана и потерпела поражение со счетом 0:2. На 17-й минуте Айшан Саламзаде открыла счет с пенальти. На 80-й минуте Айдан Гасанова закрепила успех азербайджанок.

В другом матче группы B2 сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Черногории (4:2).

Во втором туре, 25 марта, Казахстан сыграет с Черногорией.