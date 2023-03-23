РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 23 Март 2023 | GMT +6

    Женская сборная Казахстана проиграла Азербайджану в матче отбора на Евро-2023

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по футболу до 17 лет неудачно провела стартовый матч группы B2 отборочного раунда чемпионата Европы-2023, который проходит в Боснии и Герцеговине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В стартовой игре группы казахстанская команда встречалась со сборной Азербайджана и потерпела поражение со счетом 0:2. На 17-й минуте Айшан Саламзаде открыла счет с пенальти. На 80-й минуте Айдан Гасанова закрепила успех азербайджанок.

    В другом матче группы B2 сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Черногории (4:2).

    Во втором туре, 25 марта, Казахстан сыграет с Черногорией.

    Теги:
    Спорт Футбол
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!