РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:51, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Женская сборная Казахстана потерпела третье поражение на ЧМ-2022 по хоккею

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по хоккею провела свой четвертый матч в группе В первого дивизиона чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Она встретилась с командой Китая и проиграла ей со счетом 2:6. У китаянок шайбы забросили Кики Линь (6-я минута и 60-я), Ху Баочжэнь (13-я), Беика Ли (17-я), Му Лань Кан (39-я) и Сифан Чжан (47-я); в составе сборной Казахстана отличились Аида Олжабаева (3-я) и Бреанна Линн Берндсен (37-я).

    Для сборной Казахстана это поражение стало третьим на турнире: ранее она также уступила Польше (1:3) и Италии (0:1).

    Единственную победу на данный момент Казахстан одержал в матче с Южной Кореей (5:1).

    В заключительном матче группы В сборная Казахстана 14 апреля сыграет со Словенией. Актуальное турнирное положение команд таково: Китай — 12 очков (4 матча), Польша — 9 (3), Казахстан — 3 (4), Италия — 3 (3), Словения — 3 (3), Южная Корея — 0 (3). Победитель группы выйдет в группу А первого дивизиона, а аутсайдер вылетит во второй дивизион.



    Теги:
    Спорт Хоккей
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!