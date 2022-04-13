Женская сборная Казахстана потерпела третье поражение на ЧМ-2022 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по хоккею провела свой четвертый матч в группе В первого дивизиона чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Она встретилась с командой Китая и проиграла ей со счетом 2:6. У китаянок шайбы забросили Кики Линь (6-я минута и 60-я), Ху Баочжэнь (13-я), Беика Ли (17-я), Му Лань Кан (39-я) и Сифан Чжан (47-я); в составе сборной Казахстана отличились Аида Олжабаева (3-я) и Бреанна Линн Берндсен (37-я).

Для сборной Казахстана это поражение стало третьим на турнире: ранее она также уступила Польше (1:3) и Италии (0:1).

Единственную победу на данный момент Казахстан одержал в матче с Южной Кореей (5:1).

В заключительном матче группы В сборная Казахстана 14 апреля сыграет со Словенией. Актуальное турнирное положение команд таково: Китай — 12 очков (4 матча), Польша — 9 (3), Казахстан — 3 (4), Италия — 3 (3), Словения — 3 (3), Южная Корея — 0 (3). Победитель группы выйдет в группу А первого дивизиона, а аутсайдер вылетит во второй дивизион.



