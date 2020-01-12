Женская сборная Казахстана по волейболу вошла в тройку лидеров отборочного турнира ОИ-2020

ТАИЛАНД. КАЗИНФОРМ - Заключительный игровой день континентального отборочного турнира по волейболу среди женщин, в котором разыгрывается одна лицензия на Олимпийские игры в Токио, проходит в Нахонратчасиме (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую Федерацию волейбола.

Казахстанская сборная, с успехом пройдя групповой этап (победы в матчах против Ирана и Индозии, поражение в игре с Южной Кореей) и прорвавшись в полуфинальный раунд (поражение от Таиланда), финишировала на третьем месте олимпийской квалификации.

По итогу сегодняшнего матча за бронзу турнира против команды Китайского Тайбэя наши волейболистки победили со счетом 3:1 (25-21, 22-25, 25-21, 27-25). Единственную путевку в японскую столицу в финале между собой разыграют дружины Таиланда и Южной Кореи.