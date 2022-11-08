РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Женская сборная Казахстана по теннису впервые выступит в финале Кубка Билли Джин Кинг

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от старта финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Турнир пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    На групповой стадии сборная Казахстана сразится с командами Великобритании и Испании.

    «Финальный этап командного чемпионата мира принесёт всем нам невероятные ощущения. Для меня это будет мой первый финал мирового первенства, так же, как и для всей сборной Казахстана. Поэтому я с удовольствием и нетерпением жду этой недели. Надеюсь, что предстоящие игры будут наполнены хорошими, качественными матчами, а мы выложимся на все 100%», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба Федерации тенниса Казахстана со ссылкой на ITF World.



    Фото: championat.com






    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!