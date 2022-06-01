Женская сборная Казахстана по теннису впервые поднялась в ТОП-10 мирового рейтинга
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная женская теннисная команда Казахстана взлетела с 16-го на девятое место в обновленном рейтинге Billie Jean King Cup. Казахстанская сборная обошла команды России, Германии, Италии, Румынии, Бельгии, Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Казахстанки в апреле дома победили команду Германии со счетом 3:1 в квалификации командного чемпионата мира и вышли в финальный раунд турнира, который пройдет в ноябре текущего года.
Лидером мирового рейтинга остается сборная Австралии.
Топ-10 рейтинга Billie Jean King Cup выглядит следующим образом:
1. Австралия – 1002,71;
2. Франция – 885,6;
3. Испания – 884,62;
4. Чехия - 842,92;
5. Швейцария – 881,81;
6. Канада – 780,09;
7. США – 758,09;
8. Словакия – 744,23;
9. Казахстан – 704,75;
10. Германия – 702,52.