1 Июня 2022 23:26

Женская сборная Казахстана по теннису впервые поднялась в ТОП-10 мирового рейтинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная женская теннисная команда Казахстана взлетела с 16-го на девятое место в обновленном рейтинге Billie Jean King Cup. Казахстанская сборная обошла команды России, Германии, Италии, Румынии, Бельгии, Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанки в апреле дома победили команду Германии со счетом 3:1 в квалификации командного чемпионата мира и вышли в финальный раунд турнира, который пройдет в ноябре текущего года.

Лидером мирового рейтинга остается сборная Австралии.

Топ-10 рейтинга Billie Jean King Cup выглядит следующим образом:

1. Австралия – 1002,71;

2. Франция – 885,6;

3. Испания – 884,62;

4. Чехия - 842,92;

5. Швейцария – 881,81;

6. Канада – 780,09;

7. США – 758,09;

8. Словакия – 744,23;

9. Казахстан – 704,75;

10. Германия – 702,52.