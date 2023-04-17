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Женская сборная Казахстана по теннису поднялась на 7-е место мирового рейтинга

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2023, 19:42
Женская сборная Казахстана по теннису поднялась на 7-е место мирового рейтинга Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная женская теннисная команда Казахстана взлетела с 10-го на седьмое место в обновленном рейтинге Billie Jean King Cup. Это наивысшая позиция в истории нашей национальной женской команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанская сборная обошла такие команды, как Италия, США, Германия, Румыния, Бельгия, Великобритания.

Казахстанки дома победили команду Польши со счетом 3:1 в квалификации командного чемпионата мира и вышли в финальный раунд турнира, который пройдет в ноябре текущего года.

Лидером мирового рейтинга остается сборная Швейцарии, действующая чемпионка «Билли Джин Кинг Кап».


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