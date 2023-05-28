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Женская сборная Казахстана по регби стала серебряным призером чемпионата Азии

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Мая 2023, 23:44
Женская сборная Казахстана по регби стала серебряным призером чемпионата Азии Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК.

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился XII чемпионат Азии по регби-15 среди женских команд. Сборная Казахстана проиграла в финале команде Японии со счетом 0:72 и стала серебряным призером первенства континента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры РК.

Подопечные Анны Яковлевой в первой игре одолели Гонконг - 27:23.

ЧА среди женщин проводится с 2006 года. Первый чемпионат прошел в китайском Куньмине, где победу одержали хозяева соревнований. Сегодня Казахстан и Япония сравнялись по количеству завоеванных золотых медалей. У сборных этих стран по 5 чемпионств. Китай и Гонконг побеждали на ЧА по одному разу.
Регби-15 не входит в программу Олимпийских игр. В каждой команде находятся по 26 игроков. Продолжительность одного из двух таймов составляет 40 минут.


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