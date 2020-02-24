Женская сборная Казахстана по хоккею вышла в плей-офф Евролиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В третьем туре женской хоккейной Евролиги EWHL базовый клуб женской сборной Казахстана «Айсулу» одержал четыре победы в пяти матчах и, занимая -е место в турнирной таблице регулярного чемпионата EWHL, вышел в плей-офф самой престижной женской хоккейной лиги Европы. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой СИА SPORTINFORM.

По информации Казахстанской федерации хоккея, первая игра третьего тура женской хоккейной Евролиги прошла в австрийском городе Штайндорф. Казахстанская команда скрестила клюшки с ближайшим соперником по таблице - венгерским KMH Budapest.

Первый период у нашей сборной не задался. Забросив три шайбы в первом периоде, соперник ушел в глубокую оборону. Единственную шайбу наши девушки реализовали в третьем периоде. Автором гола стала Екатерина Куценко. Итоговый счет матча - 1:3.

Вторая игра стартовала на следующий день против лидера Евролиги - венгерского Мас Budapest. Сумасшедшая борьба между лидерами удалась на славу. Первый период остался за казахстанками - на десятой минуте шайбу реализовала Сенгер Калиста Дорис Марлен. Второй период принес по одной шайбе в сетку обеих команд. В составе нашей команды на этот раз точным броском отличилась Татьяна Королева. Третий период выиграли номинальные гости, в итоге, счет основного времени – 2:2. В овертайме, на третьей минуте благодаря точному броску Малики Алдабергеновой женская сборная Казахстана одержала победу в сложнейшем матче и заработала 2 очка.

Со следующим соперником наша сборная разобралась на классе. В ворота немецкого «Lakers», по шайбе в первом и третьем периодах реализовали Татьяна Королева и Лариса Свиридова. После небольшого отдыха хоккеистки сборной Казахстана сыграли предпоследний матч в «регулярке» EWHL против австрийского DEC Salzburg Eagles. Команды забросили 11 шайб в основное время, шесть из которых стали победными для нашей сборной. Дублем отличились Лариса Свиридова и Сенгер Калиста Дорис Марлен, еще по шайбе реализовали Брод Кендра Лин и Малика Алдабергенова.

Заключительная игра Евролиги для нашей сборной прошла «в одни ворота». Двенадцать безответных шайб отправили казахстанки в ворота словенской SZ Olimpija Ljubljana. Хоккеистки сборной Казахстана покуражились на славу: покер Ларисы Свиридовой, дубли Малики Алдабергеновой, Роксаны Риу и Сенгер Калисты Дорис Марлен, а также реализованные моменты Татьяны Королевой и Маклин Эрин Моник принесли нашей сборной победу с разгромным счетом 12:0.

Подводя итоги регулярного чемпионата Евролиги, стоит отметить, что в 18 проведенных играх наша сборная одержала 15 побед и потерпела 3 поражения. Сборная Казахстана занимает 3-е место в регулярном чемпионате и выходит в плей-офф EWHL, где соперницами казахстанских хоккеисток станут девушки из венгерского KMH Budapest.

Матчи плей-офф Евролиги пройдут 29 февраля и 1 марта и по такой структуре: команда, занявшая 1 место по итогам регулярного чемпионата, сразится против команды с четвертой строчки. Команды, занявшие 2 и 3 места, соответственно, составят вторую пару плей-офф. Победители пар разыграют между собой «золото» Евролиги, проигравшие сыграют в матче за 3-4 место.