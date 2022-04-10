Женская сборная Казахстана по хоккею выиграла второй матч на ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче чемпионата мира в группе В первого дивизиона женская сборная Казахстана сыграла с командой Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Казахстана.

В первом периоде наши хоккеистки забросили две шайбы, счёт на 12 минуте открыла Кендра Брод, затем большинство реализовала Малика Алдабергенова. На старте второго отрезка игры Мадина Турсынова забросила быструю шайбу, пять минут спустя Брод и Алдабергенова сделали счёт 0:5, оформив по дублю в матче. В концовке встречи соперницам удалось отыграть одну шайбу — 1:5.

Корея — Казахстан 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Голы: 0:1 — 11:10 — Брод (Риу, Бэрндсэн),

0:2 — 14:29 — Алдабергенова (Ашимова, Турсынова) ГБ,

0:3 — 20:15 — Турсынова (Алдабергенова, Ашимова),

0:4 — 25:01 — Брод (Маклин, Ашимова),

0:5 — 25:50 — Алдабергенова (Маклин, Ашимова),

1:5 — 59:47 — Чой (Ким С., Ким Т.).

Вратари:Чон (25:50-60:00) - Дмитриева