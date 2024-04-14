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    15:30, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой показала лучший результат на ЧМ

    Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой
    Фото: shaiba.kz

    Казахстанские хоккеистки в ходе мирового первенства группы А второго дивизиона одержали пять побед из пяти и гарантировали себе повышение в классе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пятом, заключительном матче Казахстан одолел крепкую сборную Испании со счетом 5:3.

    Шайбами в этом противостоянии в составе нашей команды отметились Лариса Свиридова (11-я минута), Анастасия Оразбаева (34-я и 42-я), Александра Шегай (60-я) и Пернеш Ашимова (60-я).

    До поединка с испанками представительницы Великой степи победили Мексику (4:2), Китайский Тайбэй (3:0), Исландию (7:2) и Бельгию (9:2).

    По итогам турнира у сборной Казахстана 15 очков и первое место в группе. Данный показатель позволяет казахстанкам получить повышение в классе и выйти в группу В первого дивизиона ЧМ.

    Теги:
    Спорт Хоккей Сборная Казахстана Испания Победа
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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