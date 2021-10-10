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    23:21, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Женская сборная Казахстана по хоккею неожиданно проиграла в матче квалификации к Олимпиаде-2022

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    ТОРРЕ-ПЕЛЛИЧЕ. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана встретилась с Испанией в рамках квалификации к Олимпиаде-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Явным фаворитом матча выглядела казахстанская сборная. К матчу со сборной Испании команда подходила в хорошей форме, разгромив до этого команду Тайваня со счетом 7:1. Испанские спортсменки в свою очередь потерпели крупное поражение от Италии со счетом 1:4.

    В первом периоде команды не смогли открыть счет в матче. На 28-й минуте игры Казахстан вышел вперед, но уже через 14 секунд пропустил шайбу. Под конец второго периода казахстанские спортсменки пропустили второй гол. Сборная Казахстана смогла сравнять счет на 52-й минуте матча. Победитель игры определился в серии буллитов, где выиграла Испания.

    После этого поражения, Казахстан с четырьмя очками продолжает занимать первое место в группе G, сыграв на одну игру больше, чем ближайший преследователь — Италия, которая имеет в своем активе три балла.



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