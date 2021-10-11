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    02:32, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Женская сборная Казахстана по хоккею не выступит на Олимпиаде-2022

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    ТОРРЕ-ПЕЛЛИЧЕ. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана встретилась с Италией в матче за право сыграть в финальной квалификации Олимпиады-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
    Матч закончился поражением сборной Казахстана со счетом 1:2. На 4-й минуте Лариса Свиридова вывела казахстанскую команду вперед, однако затем она пропустила две шайбы: на 43-й минуте Франциска Штокер счет сравняла, а на 51-й Анна Каумо принесла победу Италии.
    Таким образом, сборная Италии заняла первое место в группе предварительного отборочного турнира и вышла в финальную квалификацию. Сборная Казахстана стала третьей в группе и лишилась шансов на попадание на Олимпийские игры в Пекине.



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