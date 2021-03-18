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Женская сборная Казахстана по гандболу выступит на олимпийском отборочном турнире
18 Марта 2021 21:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по гандболу выступит на олимпийском отборочном турнире. Он стартует 19 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеНастольный теннис: команда Казахстана стартовала в борьбе за лицензии на Олимпиаду «Актобе» одержал разгромную победу в матче с «Каспием» Казахстанский теннисит Зангар Нурланулы уступил в четвертьфинале международного турнира
Принимать соревнования будет Венгрия.
Расписание матчей Казахстана:
19 марта
Казахстан — Венгрия
20 марта
Казахстан — Россия
21 марта
Казахстан — Сербия.
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