Женская сборная Казахстана по гандболу выступит на олимпийском отборочном турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по гандболу выступит на олимпийском отборочном турнире. Он стартует 19 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Принимать соревнования будет Венгрия.

Расписание матчей Казахстана:

19 марта

Казахстан — Венгрия

20 марта

Казахстан — Россия

21 марта

Казахстан — Сербия.



