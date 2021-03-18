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Женская сборная Казахстана по гандболу выступит на олимпийском отборочном турнире

18 Марта 2021 21:00
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Женская сборная Казахстана по гандболу выступит на олимпийском отборочном турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по гандболу выступит на олимпийском отборочном турнире. Он стартует 19 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Принимать соревнования будет Венгрия.

Расписание матчей Казахстана:

19 марта

Казахстан — Венгрия

20 марта

Казахстан — Россия

21 марта

Казахстан — Сербия.



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