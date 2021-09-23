Женская сборная Казахстана по гандболу пробилась в полуфинал чемпионата Азии

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Иордании проходит 18-й чемпионат Азии по гандболу, где женская сборная Казахстана заняла второе место в рамках группового этапа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Команда попала в группу А, в которой находились сборные Южной Кореи, Гонконга, Сингапура и Узбекистана.

Первый матч сборная сыграла против Сингапура, выиграв со счетом 33:18. Во втором матче отечественные гандболистки с небольшой разницей обыграли сборную Гонконга со счетом 31:29. Следующим соперником команды стал Узбекистан, в котором наша сборная одержала победу, проигрывая к концу матча с разницей в четыре мяча.

В последней встрече сборная Казахстана разгромно уступила сборной Южной Кореи со счетом 20:40.

Результаты команды позволили ей занять второе место в групповом этапе чемпионата с разницей мячей 115:115 и выйти в полуфинал турнира.

Напомним, что наша команда встретится с Японией, занявшей первое место в группе В. Сборная Южной Кореи сыграет с Ираном.



