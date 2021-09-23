Женская сборная Казахстана по гандболу пробилась в полуфинал чемпионата Азии
Команда попала в группу А, в которой находились сборные Южной Кореи, Гонконга, Сингапура и Узбекистана.
Первый матч сборная сыграла против Сингапура, выиграв со счетом 33:18. Во втором матче отечественные гандболистки с небольшой разницей обыграли сборную Гонконга со счетом 31:29. Следующим соперником команды стал Узбекистан, в котором наша сборная одержала победу, проигрывая к концу матча с разницей в четыре мяча.
В последней встрече сборная Казахстана разгромно уступила сборной Южной Кореи со счетом 20:40.
Результаты команды позволили ей занять второе место в групповом этапе чемпионата с разницей мячей 115:115 и выйти в полуфинал турнира.
Напомним, что наша команда встретится с Японией, занявшей первое место в группе В. Сборная Южной Кореи сыграет с Ираном.