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    23:45, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Женская сборная Казахстана по гандболу пробилась в полуфинал чемпионата Азии

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - В Иордании проходит 18-й чемпионат Азии по гандболу, где женская сборная Казахстана заняла второе место в рамках группового этапа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Команда попала в группу А, в которой находились сборные Южной Кореи, Гонконга, Сингапура и Узбекистана.

    Первый матч сборная сыграла против Сингапура, выиграв со счетом 33:18. Во втором матче отечественные гандболистки с небольшой разницей обыграли сборную Гонконга со счетом 31:29. Следующим соперником команды стал Узбекистан, в котором наша сборная одержала победу, проигрывая к концу матча с разницей в четыре мяча.

    В последней встрече сборная Казахстана разгромно уступила сборной Южной Кореи со счетом 20:40.

    Результаты команды позволили ей занять второе место в групповом этапе чемпионата с разницей мячей 115:115 и выйти в полуфинал турнира.

    Напомним, что наша команда встретится с Японией, занявшей первое место в группе В. Сборная Южной Кореи сыграет с Ираном.



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