3 Мая 2022 20:12

Женская сборная Казахстана по футболу сыграет на турнире УЕФА в Албании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана до 17 лет сыграет на международном турнире развития УЕФА, который пройдет в городе Дуррес (Албания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Сборная РК провела недельный сбор на базе национальных сборных команд в Талгаре. Команда Александры Рудиковой отправилась на турнир в Албанию, где сыграет против сверстниц из этой страны, Черногории и Косово.

Состав команды:

Вратари: Асель Ануарбек (СДЮСШОР №17), Алина Комарова («Шахтер»);

Защитники: Аделия Беккожина, Анастасия Перейма (обе – «Астана»), Асель Орынбай («БИИК-Шымкент»), Гулизат Рысбек (СДЮСШОР №17), Александра Набокова («Шахтер»), Асыл Какен («Жетысу»);

Полузащитники: Аяжан Шамбаева («Актобе»), Алина Лозукова (СДЮСШОР №17), Диана Накыпбек («Шахтер»), Дарья Дармодехина («Алтай»), Аяжан Кожабекова («Аксу»), Анель Бланк («Жетысу»), Элина Ирисметова («Туран»), Жанеля Ержанова, Анеля Мамырова (обе – «Томирис-Туран»);

Нападающие: Алина Хан, Валерия Попова (обе – СДЮСШОР №17), Анель Максат («Кайрат»);

Тренерский штаб: Александра Рудикова – старший тренер, Евгений Морунов – ассистент старшего тренера, Орынбасар Дауренбекова – ассистент старшего тренера, Александр Борисов – тренер вратарей.

Расписание матчей женской сборной Казахстана U-17:

03.05.2022, 17:30 (по времени Нур-Султана) - Казахстан WU-17 – Косово WU-17,

05.05.2022, 17:30 - Черногория WU-17 – Казахстан WU-17,

08.05.2022, 14:00 - Албания WU-17 – Казахстан WU-17.