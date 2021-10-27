Женская сборная Казахстана по футболу проиграла Франции в отборе ЧМ-2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская национальная сборная Казахстана в матче квалификации ЧМ-2023 уступила команде Франции со счетом 0:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан W – Франция W – 0:5 (0:4)

Голы: Катото 9, 23, Дали 17, Маляр 38, 54

Казахстан W: Саратовцева (в), Власова, Кожахмет, Нурышева, Бурова, Садыкова, Жанатаева, Турлыбекова, Жумабайкызы, Кубесова (Хайрулина 28) (Сатыгалиева 90+2), Бортникова;

Резерв: Портнова (в), Козиева, Киргизбаева, Карибаева;

Главный тренер: Калоян Петков.

Франция W: Пейро-Маньен (в), Периссе, Тункара (Сиссоко 46), Де Алмейда, Моррони, Д.Каскарино (Бюсси 67), Бильбо, Дали (Ассейи 68), Маляр, Катото (Балтимор 46), Толетти;

Резерв: Дюран (в), Шавас (в), Делан, Торран, Каршауи, Феллер, Диалло;

Главный тренер: Коррин Диакр.

Судьи: Мелиз Эзджигем, Дейбет Гек, Бетюль Нур Йылмаз (все – Турция).