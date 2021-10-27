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    09:41, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Женская сборная Казахстана по футболу проиграла Франции в отборе ЧМ-2023

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская национальная сборная Казахстана в матче квалификации ЧМ-2023 уступила команде Франции со счетом 0:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстан W – Франция W – 0:5 (0:4)

    Голы: Катото 9, 23, Дали 17, Маляр 38, 54

    Казахстан W: Саратовцева (в), Власова, Кожахмет, Нурышева, Бурова, Садыкова, Жанатаева, Турлыбекова, Жумабайкызы, Кубесова (Хайрулина 28) (Сатыгалиева 90+2), Бортникова;

    Резерв: Портнова (в), Козиева, Киргизбаева, Карибаева;

    Главный тренер: Калоян Петков.

    Франция W: Пейро-Маньен (в), Периссе, Тункара (Сиссоко 46), Де Алмейда, Моррони, Д.Каскарино (Бюсси 67), Бильбо, Дали (Ассейи 68), Маляр, Катото (Балтимор 46), Толетти;

    Резерв: Дюран (в), Шавас (в), Делан, Торран, Каршауи, Феллер, Диалло;

    Главный тренер: Коррин Диакр.

    Судьи: Мелиз Эзджигем, Дейбет Гек, Бетюль Нур Йылмаз (все – Турция).

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