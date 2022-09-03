Женская сборная Казахстана по футболу проиграла 19-й подряд официальный матч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2023 года женская сборная Казахстана на выезде сыграла против Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовый состав казахстанок выглядел следующим образом: Портнова, Бурова, Нурушева, Айтымова, Демидова, Козиева, Турлыбекова, Власова, Жумабайкызы, Садыкова, Сатыгалиева.

Поединок прошел полностью под диктовку хозяек поля, которые не смогли его развить в крупный счет, в первом тайме в их составе отметилась Сара Маковец (33-я минута), после перерыва отметились Матея Звер (67-я). 2:0 — сильнее словенки.

Таким образом, национальная женская сборная Казахстана уступила 19-й подряд официальный матч.



Фото: sports.kz