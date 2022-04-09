Женская сборная Казахстана по футболу проиграла 16-й официальный матч подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по футболу продлила катастрофическую серию поражений в официальных матчах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2023 сборная Казахстана проиграла Словении (0:2). Для женской казахстанской команды это поражение стало уже 16-м подряд в официальных матчах. Эта серия длится с 30 августа 2018 года, когда Казахстан проиграл России (0:3) в рамках отбора на чемпионат мира-2019. Последняя победа женской сборной Казахстана в официальных матчах датирована 12 июня 2018 года, когда в том же отборочном цикле была обыграна сборная Боснии и Герцеговины (2:0).

Что касается нынешнего отбора на ЧМ-2023, то сборная Казахстана на данный момент проиграла все шесть матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 2:23.