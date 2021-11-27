+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Женская сборная Казахстана по футболу проиграла 15-й матч подряд

27 Ноября 2021 10:00
Поделиться:
Женская сборная Казахстана по футболу проиграла 15-й матч подряд

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана проиграла команде Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира-2023 и продлила свою катастрофическую серию. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
«Барыс» примет «Витязь» в матче КХЛ
В столичном жилом массиве «Ондирис» откроется спортивный комплекс Казахстанские теннисистки защитили титул чемпионок Азии до 12 лет Сборная Казахстана по пляжному волейболу сразится за «бронзу» чемпионата Азии

Франция дома разгромила Казахстан со счетом 6:0. Голы забили Вивьен Ассейи (5-я минута), Дельфин Каскарино (9-я), Мари-Антуанетт Катото (24-я), Эв Периссе (37-я), Валери Говен (72-я) и Кенза Дали (74-я).

Таким образом, сборная Казахстана потерпела уже 15-е поражение подряд в официальных матчах. Если брать отборочные турниры чемпионата мира и Европы, то последняя победа была одержана Казахстаном 12 июня 2018 года — в отборе на ЧМ-2019 была обыграна сборная Боснии и Герцеговины (2:0). Что касается турнирного положения команд в группе I в отборе на ЧМ-2023, то теперь после пяти туров оно выглядит так: Франция — 15 очков, Уэльс — 13, Словения — 10, Греция — 6, Казахстан — 0, Эстония — 0.




Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Футбол  
Поделиться:
Новости по теме
«Барыс» примет «Витязь» в матче КХЛ
В столичном жилом массиве «Ондирис» откроется спортивный комплекс
Казахстанские теннисистки защитили титул чемпионок Азии до 12 лет
Сборная Казахстана по пляжному волейболу сразится за «бронзу» чемпионата Азии
Популярное
1 Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
2 Не выбрасывать деньги на ветер призвал главный санврач жителей СКО
3 Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
4 Двое студентов продавали несуществующую одежду в Алматы
5 Трагедию в Шортанды прокомментировал Ермек Маржикпаев
6 В Алматы задержан мужчина, избивший свою собаку
Читайте также
Эксклюзивно на IVI: Премьера первого документального сериала о хоккейном клубе «Барыс»
Казахстанец взял «серебро» на Кубке мира по жекпе-жек
Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
Не выбрасывать деньги на ветер призвал главный санврач жителей СКО
Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
Двое студентов продавали несуществующую одежду в Алматы
Трагедию в Шортанды прокомментировал Ермек Маржикпаев
В Алматы задержан мужчина, избивший свою собаку
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив