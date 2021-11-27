Женская сборная Казахстана по футболу проиграла 15-й матч подряд

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана проиграла команде Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира-2023 и продлила свою катастрофическую серию. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Франция дома разгромила Казахстан со счетом 6:0. Голы забили Вивьен Ассейи (5-я минута), Дельфин Каскарино (9-я), Мари-Антуанетт Катото (24-я), Эв Периссе (37-я), Валери Говен (72-я) и Кенза Дали (74-я).

Таким образом, сборная Казахстана потерпела уже 15-е поражение подряд в официальных матчах. Если брать отборочные турниры чемпионата мира и Европы, то последняя победа была одержана Казахстаном 12 июня 2018 года — в отборе на ЧМ-2019 была обыграна сборная Боснии и Герцеговины (2:0). Что касается турнирного положения команд в группе I в отборе на ЧМ-2023, то теперь после пяти туров оно выглядит так: Франция — 15 очков, Уэльс — 13, Словения — 10, Греция — 6, Казахстан — 0, Эстония — 0.





