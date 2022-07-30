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Женская сборная Казахстана одерживает вторую победу на шахматной олимпиаде
30 Июля 2022 22:15

Женская сборная Казахстана одерживает вторую победу на шахматной олимпиаде

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана одерживает вторую победу на шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Во втором раунде казахстанские шахматистки обыграли Бельгию со счетом 3:1. Победы принесли Бибисара Асаубаева и Назерке Нургали, а Жансая Абдумалик и Ксения Балабаева завершили свои матчи вничью.

А мужская сборная потерпела поражение от Таджикистана - 1,5:2,5. Единственную победу в противостоянии принес Казыбек Ногербек. Арыстанбек Уразаев сыграл вничью, а Алишер Сулейменов и Муртас Кажгалеев потерпели поражения




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