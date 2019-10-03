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Женская сборная Казахстана одержала пять побед в пяти матчах Евролиги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские хоккеистки успешно выступили в первом туре Европейской хоккейной лиги среди женских команд (EWHL). Сборная Казахстана была представлена на турнире базовым клубом национальной женской команды – ХК «Айсулу», сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.
В рамках первого тура Евролиги, который прошел в трех городах: Бад-Тольц (Германия), Випитено (Италия) и Копенгаген (Дания), подопечные Александра Мальцева дважды переиграли итальянский клуб «EV Bozen» (3:0, 1:0) и датский «Hvidovre» (4:1, 3:1).
В Италии казахстанки уверенно разобрались с австрийской командой «Lakers Karnten» - 2:0. Таким образом, хоккеистки женской сборной Казахстана вернулись с максимальным количеством очков.
European Womens Hockey League (EWHL) была основана в 2004 году как платформа, где лучшие женские хоккейные команды стран Европы и западной части Азии могут проводить международные игры и улучшать мастерство и навыки игроков, получать опыт и представлять национальный женский хоккей на высоком уровне.
В сезоне 2015/2016 казахстанские хоккеистки смогли завоевать бронзовые медали EWHL.
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