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Женская сборная Канады по хоккею победила США в финале Олимпиады
17 Февраля 2022 13:00
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Матч завершился со счетом 3:2. Сборные США и Канады в шестой раз встретились в финале Олимпийских игр с момента дебюта женского турнира в 1998 году в Нагано.
В составе победителей отличились Сара Нерс и Мари-Филип Пулин дважды. У американок шайбы забросили Хилари Найт и Аманда Карпентер.
Сборные Канады и США уже встречались в матче группового этапа Олимпиады в Пекине, тогда встреча завершилась победой канадок со счетом 4:2.
Напомним, что в среду в матче за третье место команда Финляндии разгромила Швейцарию со счетом 4:0.
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