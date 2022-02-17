Женская сборная Канады по хоккею победила США в финале Олимпиады

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Матч завершился со счетом 3:2. Сборные США и Канады в шестой раз встретились в финале Олимпийских игр с момента дебюта женского турнира в 1998 году в Нагано.

В составе победителей отличились Сара Нерс и Мари-Филип Пулин дважды. У американок шайбы забросили Хилари Найт и Аманда Карпентер.

Сборные Канады и США уже встречались в матче группового этапа Олимпиады в Пекине, тогда встреча завершилась победой канадок со счетом 4:2.

Напомним, что в среду в матче за третье место команда Финляндии разгромила Швейцарию со счетом 4:0.