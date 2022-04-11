Женская молодежная команда РК по дзюдо взяла три «бронзы» на Кубке Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юные казахстанские дзюдоистки завоевали три бронзовые медали на Кубке Азии. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В столице Узбекистана Ташкенте завершился Кубок Азии среди молодежи по дзюдо. Женская молодежная сборная Казахстана завершила этот континентальный турнир с тремя бронзовыми наградами.

На пьедестал почета поднялись Улдана Усейн (57 кг), Самалай Ергалиева (63 кг) и Кымбат Сейтмаханбет (+78 кг).