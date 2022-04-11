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    16:15, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Женская молодежная команда РК по дзюдо взяла три «бронзы» на Кубке Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юные казахстанские дзюдоистки завоевали три бронзовые медали на Кубке Азии. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В столице Узбекистана Ташкенте завершился Кубок Азии среди молодежи по дзюдо. Женская молодежная сборная Казахстана завершила этот континентальный турнир с тремя бронзовыми наградами.

    На пьедестал почета поднялись Улдана Усейн (57 кг), Самалай Ергалиева (63 кг) и Кымбат Сейтмаханбет (+78 кг).


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