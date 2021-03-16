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Женская команда РК по боксу примет участие в турнире в Турции

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Марта 2021, 14:06
Женская команда РК по боксу примет участие в турнире в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по боксу примет участие на международном турнире в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования запланированы в срок с 15-21 марта. Турнир примет Стамбул (Турция). Казахстан представят шесть боксеров.

Так, на ринг выйдут Назым Кызайбай, Владислава Кухта, Римма Волосенко, Валентина Хальзова, Надежда Рябец и Акжаркын Молдабекова.

Выступать на турнире спортсменки будут под руководством главного тренера Ерика Алгабека.

Отметим, по окончании турнира спортсменки примут участие в совместном учебно-тренировочном сборе с командами Англии, Ирландии и Турции в городе Трабзон с 21 марта по 4 апреля.


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