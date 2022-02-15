Женская команда по регби поборется за путевку на ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана, занявшая второе место в Азии, квалифицировалась на финальный отборочный турнир Кубка мира по регби, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае с 19 по 25 февраля 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В связи с недавними изменениями, женская команда Гонконга не может поехать в Дубай, что позволит Казахстану сыграть с Колумбией в полуфинале 19 февраля 2022 года в 16:30 по местному времени, победитель которого сыграет с Шотландией в финале 25 февраля 2022 года.

Победитель финала обеспечит себе последнее оставшееся место на Кубке мира по регби 2021 года и будет играть в пуле А вместе с хозяевами турнира Новой Зеландией, Австралией и Уэльсом. Впервые в женском Кубке мира по регби проводится финальный отборочный турнир, предлагающий командам второй путь к квалификации, победитель которого бронирует себе место в группе А вместе с хозяевами - Новой Зеландией, Австралией и Уэльсом в следующем году.

Одиннадцать команд уже забронировали себе место на Кубке мира по регби 2021 года, включая Новую Зеландию, Англию, Францию, Канаду, США, Австралию и Уэльс, которые прошли квалификацию по результатам финального турнира в Ирландии 2017 года, а также ЮАР, Фиджи, Италию и Японию, которые прошли квалификацию через свои регионы.