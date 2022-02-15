+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Женская команда по регби поборется за путевку на ЧМ-2021

15 Февраля 2022 14:10
Поделиться:
Женская команда по регби поборется за путевку на ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана, занявшая второе место в Азии, квалифицировалась на финальный отборочный турнир Кубка мира по регби, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае с 19 по 25 февраля 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Новости по теме
Приложил все усилия для успешного выступления – шорт-трекист Абзал Ажгалиев
Назван состав казахстанской команды на турнир по боксу в Болгарии Часть дорог перекроют в Алматы из-за зимнего забега 20 февраля Главный тренер сборной РК по прыжкам на лыжах с трамплина прокомментировал выступление спортсменов

В связи с недавними изменениями, женская команда Гонконга не может поехать в Дубай, что позволит Казахстану сыграть с Колумбией в полуфинале 19 февраля 2022 года в 16:30 по местному времени, победитель которого сыграет с Шотландией в финале 25 февраля 2022 года.

Победитель финала обеспечит себе последнее оставшееся место на Кубке мира по регби 2021 года и будет играть в пуле А вместе с хозяевами турнира Новой Зеландией, Австралией и Уэльсом. Впервые в женском Кубке мира по регби проводится финальный отборочный турнир, предлагающий командам второй путь к квалификации, победитель которого бронирует себе место в группе А вместе с хозяевами - Новой Зеландией, Австралией и Уэльсом в следующем году.

Одиннадцать команд уже забронировали себе место на Кубке мира по регби 2021 года, включая Новую Зеландию, Англию, Францию, Канаду, США, Австралию и Уэльс, которые прошли квалификацию по результатам финального турнира в Ирландии 2017 года, а также ЮАР, Фиджи, Италию и Японию, которые прошли квалификацию через свои регионы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Приложил все усилия для успешного выступления – шорт-трекист Абзал Ажгалиев
Назван состав казахстанской команды на турнир по боксу в Болгарии
Часть дорог перекроют в Алматы из-за зимнего забега 20 февраля
Главный тренер сборной РК по прыжкам на лыжах с трамплина прокомментировал выступление спортсменов
Популярное
1 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
2 Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
3 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
4 Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
5 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
6 Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Читайте также
Часть дорог перекроют в Алматы из-за зимнего забега 20 февраля
Алексей Луценко: Я очень рад, что сумел выиграть свою первую гонку в сезоне
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив