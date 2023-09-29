Женская команда по плаванию с рекордом Казахстана вышла в финал Азиады

Сегодня, 29 сентября, в утренней сессии состоялся квалификационный раунд в плавании в рамках Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские спортсмены показали следующие результаты:

в женской комбинированной эстафете 4×100 Ксения Игнатова, Аделаида Пчелинцева, Софья Сподаренко и Диана Тасжанова финишировали со временем 4:11.93. Команда установила рекорд Казахстана и вышла в финал с шестым результатом;

Софья Сподаренко на дистанции 50 метров баттерфляем финишировала со временем 26.45 и с пятого места вышла в финал;

Арсен Кожахметов с восьмым результатом пробился в финал на дистанции 50 метров брассом, показав 28.40;

Диана Тасжанова в плавании на 800 метров вольным стилем показала 8:48.46. Ее итоговое место определится вечером после сильнейшего заплыва.

Финальный блок начнется в 17:30 по времени Астаны.