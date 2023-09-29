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    11:06, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женская команда по плаванию с рекордом Казахстана вышла в финал Азиады

    Азиада
    Фото:  Olympic.kz

    Сегодня, 29 сентября, в утренней сессии состоялся квалификационный раунд в плавании в рамках Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанские спортсмены показали следующие результаты:

    в женской комбинированной эстафете 4×100 Ксения Игнатова, Аделаида Пчелинцева, Софья Сподаренко и Диана Тасжанова финишировали со временем 4:11.93. Команда установила рекорд Казахстана и вышла в финал с шестым результатом;

     Софья Сподаренко на дистанции 50 метров баттерфляем финишировала со временем 26.45 и с пятого места вышла в финал;

    Арсен Кожахметов с восьмым результатом пробился в финал на дистанции 50 метров брассом, показав 28.40;

    Диана Тасжанова в плавании на 800 метров вольным стилем показала 8:48.46. Ее итоговое место определится вечером после сильнейшего заплыва.

    Финальный блок начнется в 17:30 по времени Астаны.

    Теги:
    Спорт Китай Азиатские игры
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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