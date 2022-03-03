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Женская команда по биатлону выступит в эстафете на ЭКМ в Финляндии

3 Марта 2022 18:18
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Женская команда по биатлону выступит в эстафете на ЭКМ в Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 марта, в Финляндии стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Первые награды будут разыграны в женской эстафете 4 по 6 километров, МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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На старт выйдет команда Казахстана. Ее представят Галина Вишневская-Шепоренко, Дарья Климина, Людмила Ахатова и Елизавета Бельченко.

Всего старт-лист составляют 17 сборных.


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