Женская команда по биатлону выступит в эстафете на ЭКМ в Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 марта, в Финляндии стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Первые награды будут разыграны в женской эстафете 4 по 6 километров, МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На старт выйдет команда Казахстана. Ее представят Галина Вишневская-Шепоренко, Дарья Климина, Людмила Ахатова и Елизавета Бельченко.

Всего старт-лист составляют 17 сборных.