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Женская команда Кызылординской области победила в VI летней Спартакиаде по гандболу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2023, 10:00
Женская команда Кызылординской области победила в VI летней Спартакиаде по гандболу

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде прошла VI летняя Спартакиада РК среди женщин по гандболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

В соревнованиях приняли участи команды из Астаны и Шымкента, Кызылорды, Алматы, Карагандинской области. Чемпионами стали спортсмены Кызылординской области, выигравшие все игры и набравшие 8 очков. Столичные гандболисты с 6 очками завоевали серебряную медаль, а алматинские гандболисты завоевали бронзовую медаль. К сожалению, Карагандинская область уступила сопернику во всех матчах.

По итогам спартакиады будет сформирована сборная Казахстана, которая будет представлять страну на международных соревнованиях. Так, наши гандболисты с 12 по 21 июня примут участие в клубном чемпионате Азии, а затем в отборочном турнире на Парижскую Олимпиаду, который пройдет в Японии с 17 по 26 августа. А чемпионат мира в этом году 30 ноября и 17 декабря будут принимать одновременно Дания, Норвегия и Швеция.

Напомним, с февраля текущего года прошла VI летняя Спартакиада по видам борьбы, настольному теннису, фехтованию, спортивной гимнастике, велотреку (1 этап) и гандболу (женский). Сейчас по результатам 6 видов спорта в общем зачете Алматы лидирует. Астана и Шымкент замыкают тройку лидеров.


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