Женская команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала «серебро» Азиады

Женская команда Казахстана по пулевой стрельбе стала второй на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова показали второй результат в стрельбе по движущейся мишени (10 метров), набрав 1642 очка.

Золотую медаль завоевала Северная Корея, а «бронзу» — Индонезия.

В активе сборной Казахстана уже 16 медалей различного достоинства.