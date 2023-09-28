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    12:47, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женская команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала «серебро» Азиады

    Азиада
    Фото: Olympic.kz

    Женская команда Казахстана по пулевой стрельбе стала второй на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова показали второй результат в стрельбе по движущейся мишени (10 метров), набрав 1642 очка.

    Золотую медаль завоевала Северная Корея, а «бронзу» — Индонезия.

    В активе сборной Казахстана уже 16 медалей различного достоинства.

     

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Китай
    Автор
    Гульмира Байзакова
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