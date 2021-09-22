Женская команда Казахстана по волейболу выступит на чемпионате мира - 2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация волейбола (FIVB) отобрала женскую команду Казахстана на главный волейбольный турнир в мире согласно официальному рейтингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Отметим, что на данное время команда Казахстана занимает 23 позицию в мировом рейтинге.

Добавим, что это пятый раз, когда национальная команда по волейболу проходит отбор на чемпионат мира.

Ранее казахстанские волейболистки становились участницами чемпионатов мира 2006, 2010, 2014, 2018 годов. Лучшим актуальным результатом является выступление наших волейболисток в Италии в 2014 году под руководством Александра Ивановича Гутора, когда его подопечные вышли в 1/8 финала престижнейшего турнира.

Напомним, что в 2006 году капитан сборной республики Елена Павлова побила мировой рекорд по максимально набранным очкам в одном матче - казахстанская волейболистка заработала для команды 42 балла в игре против сборной Соединённых Штатов Америки.



