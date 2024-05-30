22:22, 29 Май 2024 | GMT +6
Женская команда Казахстана по волейболу вышла в финал Кубка вызова в Маниле
Женская команда Казахстана по волейболу пробилась в финал Кубка вызова, который проходит в Маниле (Филиппины), передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В полуфинале казахстанские волейболистки оказались сильнее Филиппин.
Матч завершился победой Казахстана со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:14).
Во втором полуфинале команда Вьетнама разгромила Австралию со счетом 3:0 (25:21, 25:19, 25:16).