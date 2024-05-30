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    22:22, 29 Май 2024 | GMT +6

    Женская команда Казахстана по волейболу вышла в финал Кубка вызова в Маниле

    Женская команда Казахстана по волейболу вышла в финал Кубка вызова в Маниле
    Фото: НОК РК

    Женская команда Казахстана по волейболу пробилась в финал Кубка вызова, который проходит в Маниле (Филиппины), передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В полуфинале казахстанские волейболистки оказались сильнее Филиппин.

    Матч завершился победой Казахстана со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:14).

    Во втором полуфинале команда Вьетнама разгромила Австралию со счетом 3:0 (25:21, 25:19, 25:16).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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