Женская команда Казахстана по водному поло успешно стартовала на Кубке мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по водному поло с двух побед стартовала на Кубке мира (второй дивизион) в Берлине (Германия), передает МИА «Казинформ».

На турнир казахстанские ватерполистки отобрались на континентальном квалификационном чемпионате Азии в Сингапуре, заняв первое место.

В Берлине представлены сборные, квалифицировавшиеся во второй дивизион Кубка мира-2023 по итогам континентальных отборов: Узбекистан, Израиль, ЮАР, Украина, Новая Зеландия, Великобритания, Казахстан, Германия.

Команда Казахстана выступает в группе В вместе со сборными Германии, Великобритании и Новой Зеландии.

В первый день турнира наши спортсменки провели два матча:

Казахстан - Германия 11-7;

Казахстан - Великобритания 15-7.

3 мая Казахстан сыграет с Новой Зеландией.