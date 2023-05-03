Женская команда Казахстана по водному поло успешно стартовала на Кубке мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по водному поло с двух побед стартовала на Кубке мира (второй дивизион) в Берлине (Германия), передает МИА «Казинформ».
На турнир казахстанские ватерполистки отобрались на континентальном квалификационном чемпионате Азии в Сингапуре, заняв первое место.
В Берлине представлены сборные, квалифицировавшиеся во второй дивизион Кубка мира-2023 по итогам континентальных отборов: Узбекистан, Израиль, ЮАР, Украина, Новая Зеландия, Великобритания, Казахстан, Германия.
Команда Казахстана выступает в группе В вместе со сборными Германии, Великобритании и Новой Зеландии.
В первый день турнира наши спортсменки провели два матча:
Казахстан - Германия 11-7;
Казахстан - Великобритания 15-7.
3 мая Казахстан сыграет с Новой Зеландией.