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    22:32, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Женская команда Казахстана по стрельбе из лука выступит на турнире в Узбекистане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Самарканде (Узбекистан) стартовал международный турнир по стрельбе из лука, в котором принимает участие команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Состав сборной выглядит следующим образом: Алма Килибаева, Алуа Мухтарханова, Анна Полякова, Александра Воропаева, Диана Турсунбек, Гаухар Игибаева, Карина Азимова, Мадина Заемова.

    Соревнования продлятся до 7 октября.




    Фото:olympic.kz





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