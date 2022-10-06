Женская команда Казахстана по стрельбе из лука выступит на турнире в Узбекистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Самарканде (Узбекистан) стартовал международный турнир по стрельбе из лука, в котором принимает участие команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Состав сборной выглядит следующим образом: Алма Килибаева, Алуа Мухтарханова, Анна Полякова, Александра Воропаева, Диана Турсунбек, Гаухар Игибаева, Карина Азимова, Мадина Заемова.

Соревнования продлятся до 7 октября.









Фото:olympic.kz











