22:32, 05 Октябрь 2022 | GMT +6
Женская команда Казахстана по стрельбе из лука выступит на турнире в Узбекистане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Самарканде (Узбекистан) стартовал международный турнир по стрельбе из лука, в котором принимает участие команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Состав сборной выглядит следующим образом: Алма Килибаева, Алуа Мухтарханова, Анна Полякова, Александра Воропаева, Диана Турсунбек, Гаухар Игибаева, Карина Азимова, Мадина Заемова.
Соревнования продлятся до 7 октября.
Фото:olympic.kz