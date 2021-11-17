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Женская команда Казахстана по стрельбе из лука стала третьей на чемпионате Азии

17 Ноября 2021 14:19
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Женская команда Казахстана по стрельбе из лука стала третьей на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан выиграл первую медаль на чемпионате Азии по стрельбе из лука в Бангладеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука.

Трио Роксаны Юнусовой, Виктории Лян и Дианы Макарчук встретилось с Индией в полуфинале и одержало победу со счетом 220:208. Таким образом, казахстанки завоевали «бронзу» континентального первенства.

В мужских состязаниях Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин и Даулеткельды Жанбырбай уступили команде Бангладеш со счетом 2:6.

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