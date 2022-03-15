Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала «бронзу» этапа Кубка мира в Никосии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Никосии (Кипр) в данное время проходит этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Команда Казахстана отметилась на нем завоеванной наградой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха добилась женская команда. Сарсенкуль Рысбекова, Мария Дмитриенко, Айжан Досмагамбетова завоевали «бронзу» в «трапе» (командные соревнования).

В решающем для себя матче казахстанки оказались сильнее соперниц из Германии. Золотую медаль оспаривают между собой Австралия и США.