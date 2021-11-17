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Женская команда Казахстана по регби выступит на чемпионате Азии
17 Ноября 2021 20:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по регби отправилась на чемпионат Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Принимать континентальный турнир будут Объединенные Арабские Эмираты.
Соревнования будут проводиться с 18 по 21 ноября. Свою подготовку казахстанские спортсменки проводили в Ташкенте.
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