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Женская команда Казахстана по регби выступит на чемпионате Азии

17 Ноября 2021 20:11
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Женская команда Казахстана по регби выступит на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по регби отправилась на чемпионат Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Принимать континентальный турнир будут Объединенные Арабские Эмираты.

Соревнования будут проводиться с 18 по 21 ноября. Свою подготовку казахстанские спортсменки проводили в Ташкенте.


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#Спорт   #Арабские эмираты  
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