Женская команда Казахстана по регби выступит на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по регби отправилась на чемпионат Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Принимать континентальный турнир будут Объединенные Арабские Эмираты.

Соревнования будут проводиться с 18 по 21 ноября. Свою подготовку казахстанские спортсменки проводили в Ташкенте.