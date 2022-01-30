Женская команда Казахстана по конькобежному спорту взяла «бронзу» на юниорском ЧМ

ИНСБРУК. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась медалью на юниорском чемпионате мира в Инсбруке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменки завоевали «бронзу» в женском командном спринте. Первыми в этом виде стали представительницы Нидерландов, а сборная Южной Кореи взяла «серебро».

Эта награда стала второй для команды на текущем ЧМ. Днем ранее Алина Дауранова стала второй на дистанции 1000 метров.