Женская команда Казахстана по футболу уступила Франции
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана в рамках квалификации чемпионата Европы-2021 уступила сборной Франции в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Наши девушки провели хороший первый тайм, итогом которого была нулевая ничья. Во второй половине встречи класс соперника сказался. На 58-й минуте Валери Говен забила первый гол, вскоре Эжени Ле Соммер удвоила преимущество своей команды.
Точку в игре поставила вышедшая на замену Мари-Антуанетт Катото. Итог - 0:3.
Казахстан - Франция - 0:3 (0:0)
Голы: Говен 58, Ле Соммер 70, Катото 89.
Предупреждения: Власова 75
Казахстан: Железняк (В), Кожахмет (Демидова 74), Хайрулина, Айтымова, Нурушева (Вылданова 66), Карибаева, Бортникова (Турлыбекова 90+1), Бабшук, Мясникова (К), Жумабайкызы, Власова.
Резерв: Сандалова (В), Исмаилова (В), Демидова, Вылданова, Бекпенбетова, Сатлер, Турлыбекова.
Главный тренер - Разия Нуркенова.
Франция: Буадди (В), Ренар, Торран, Каршауи, Георо, Ле Соммер, Мажри (Катото 68), Диани (Д. Каскарино 61), Говен (Ассайи 83), Бильбо, МБок Бати.
Резерв: Дюран (В), Пейро-Маньен (В), Де Алмейда, Тункара, Клермон, Дали, Тиней, Дебеве, Моррони.
Главный тренер - Корин Дьякр
Судьи: Лаура Рапп, Юлия Магнуссон, Йилан Тахер, Сара Перссон (все - Швеция)
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