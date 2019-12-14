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Женская команда Казахстана по футболу не изменила свое положение в рейтинге ФИФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг женских сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Женская национальная сборная Казахстана не изменила свое положение и по-прежнему занимает 76-е место.
Напомним, в октябре и ноябре женская сборная Казахстана в рамках квалификации EURO-2021 провела три матча - против сборных Северной Македонии (1:4), Франции (0:3) и Австрии (0:9).
Рейтинг ФИФА среди женских сборных от 13 декабря 2019 года:
1. США - 2174
2. Германия - 2078
3. Нидерланды - 2035
4. Франция - 2033
5. Швеция - 2022
6. Англия - 2001
7. Австралия - 1963
8. Канада - 1958
9. Бразилия - 1956
10. Япония - 1942 ...
21. Австрия - 1797
24. Россия - 1708
27. Украина - 1697
41. Сербия - 1553
42. Узбекистан - 1543
53. Беларусь - 1437
75. Азербайджан - 1326
76. Казахстан - 1318
77. Албания - 1316
91. Латвия - 1223
94. Эстония - 1206
105. Литва - 1168
111. Грузия - 1145
118. Кыргызстан - 1118
125. Северная Македония - 1073
128. Таджикистан - 1035 ...
155. Маврикий – 357
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