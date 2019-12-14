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Женская команда Казахстана по футболу не изменила свое положение в рейтинге ФИФА

14 Декабря 2019 23:23
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Женская команда Казахстана по футболу не изменила свое положение в рейтинге ФИФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг женских сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Женская национальная сборная Казахстана не изменила свое положение и по-прежнему занимает 76-е место.

Напомним, в октябре и ноябре женская сборная Казахстана в рамках квалификации EURO-2021 провела три матча - против сборных Северной Македонии (1:4), Франции (0:3) и Австрии (0:9).

Рейтинг ФИФА среди женских сборных от 13 декабря 2019 года:

1. США - 2174

2. Германия - 2078

3. Нидерланды - 2035

4. Франция - 2033

5. Швеция - 2022

6. Англия - 2001

7. Австралия - 1963

8. Канада - 1958

9. Бразилия - 1956

10. Япония - 1942 ...

21. Австрия - 1797

24. Россия - 1708

27. Украина - 1697

41. Сербия - 1553

42. Узбекистан - 1543

53. Беларусь - 1437

75. Азербайджан - 1326

76. Казахстан - 1318

77. Албания - 1316

91. Латвия - 1223

94. Эстония - 1206

105. Литва - 1168

111. Грузия - 1145

118. Кыргызстан - 1118

125. Северная Македония - 1073

128. Таджикистан - 1035 ...

155. Маврикий – 357

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Ключевые слова: Спорт,
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