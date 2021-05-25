Женская команда Казахстана по борьбе примет участие в турнире в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по борьбе примет участие в международном турнире Ziółkowski Memorial в Польше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В заявке от нашей команды находятся пять спортсменок. Это: Валентина Исламова (до 50 килограммов); Диана Каюмова (до 59 килограммов); Айна Темиртасова (до 65 килограммов); Жамила Бакбергенова (до 72 килограммов); Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов). Турнир пройдет с 8 по 12 июня.

