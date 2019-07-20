Женская команда Казахстана по боксу завоевала 11 медалей на Кубке Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершились женские соревнования в рамках Кубка Президента РК по боксу. Команда Казахстана отметилась 11 медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оlympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Назым Кызайбай (до 51 килограмма), Римма Волосенко (до 60 килограммов), Дарига Шакимова (до 69 килограммов) и Надежда Рябец (до 75 килограммов). С «серебром» завершили турнир Жайна Шекербекова (до 51 килограмма), Айжан Ходжабекова (до 57 килограммов).

Бронзовые медали завоевали Ангелина Лукас, Жансая Абдраимова (обе до 51 килограмма), Аида Абикеева (до 57 килограммов), Карина Ибрагимова (до 60 килограммов), Марина Вольнова (до 69 килограммов). «Моя соперница, представляющая Китай, очень хорошая спортсменка. Она опытный боксер, хорошо действует тактически. У меня был план - выжидать время и возможность для качественных ударов. И, слава Богу, у меня все получилось. После травмы я немного скинула вес, и решила остаться в категории до 69 килограммов. Впереди много важных турниров, будем готовиться»,- сказала после победы Шакимова.



