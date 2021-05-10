Женская команда Казахстана по боксу приступила к сборам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по боксу приступила к тренировкам в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Казахстана. Сборы пройдут с 4 по 21 мая в Нур-Султане под руководством главного тренера команды Эрика Алгабека.

Напомним, что в этом году чемпионат Азии по боксу пройдет с 21 мая по 1 июня в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.



