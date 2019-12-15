Женская команда Казахстана по биатлону набрала первые эстафетные очки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Хохфильцене, Австрия, состоялась женская эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Команде Казахстана удалось набрать первые эстафетные очки. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Так, наши спортсменки финишировали на 16-м месте. Галина Вишневская отлично отбежала свой этап эстафетной гонки. На втором кругу Галина показала первую скорость. Чистейшая стрельба и хорошая скорость и эстафету Галина передала с четвертым результатом (0+0; +11,4).

Елизавета Бельченко пыталась сохранить позиции, но четыре дополнительных патрона (0+4) переместили команду на 15 строчку (+2:01,2). Анастасия Кондратьева стартовала третьей (0+7; +3:24,7) и передалась Людмиле Ахатовой будучи 17-й. Людмила Ахатова сумела не только сохранить позиции, но и улучшить результат команды – 16-е место (0+10; +5:31,4).

Первыми стали спортсменки из Норвегии. «Серебро» - у россиянок. На третьем месте оказался квартет из Швейцарии.