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вчера 23:41
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вчера 22:13
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вчера 22:00
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вчера 19:21
Женская команда Казахстана по биатлону набрала первые эстафетные очки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Хохфильцене, Австрия, состоялась женская эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Команде Казахстана удалось набрать первые эстафетные очки. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Так, наши спортсменки финишировали на 16-м месте. Галина Вишневская отлично отбежала свой этап эстафетной гонки. На втором кругу Галина показала первую скорость. Чистейшая стрельба и хорошая скорость и эстафету Галина передала с четвертым результатом (0+0; +11,4).
Елизавета Бельченко пыталась сохранить позиции, но четыре дополнительных патрона (0+4) переместили команду на 15 строчку (+2:01,2). Анастасия Кондратьева стартовала третьей (0+7; +3:24,7) и передалась Людмиле Ахатовой будучи 17-й. Людмила Ахатова сумела не только сохранить позиции, но и улучшить результат команды – 16-е место (0+10; +5:31,4).
Первыми стали спортсменки из Норвегии. «Серебро» - у россиянок. На третьем месте оказался квартет из Швейцарии.
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