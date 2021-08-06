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Женская борьба в Токио: Казахстанка уступила в первом поединке
6 Августа 2021 09:17
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовали сореванования по женской борьбе в весовой категории до 50 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстан в этой весовой категории представила Валентина Исламова.
Первый свой поединок Исламова провела против представительницы Эквадора Лусии Ямили Йепес Гусмани . По итогам 1/8 финала Валентина уступила сопернице со счетом 6:9.
Добавим, что шансы на медаль у Валентины сохраняются. В случае выхода в финал Гусмани казахстанка выступит в утешительном раунде.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай
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