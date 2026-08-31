Женщина съела мухомор и попала в реанимацию в Петропавловске

40-летнюю жительницу Петропавловска госпитализировали в тяжелом состоянии после употребления мухомора. Четыре дня пациентка находилась в отделении реанимации, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам врачей, состояние пациентки было тяжелым. Перед обращением за медицинской помощью женщина сообщила, что съела мухомор.

После проведения необходимых медицинских обследований пациентку в экстренном порядке госпитализировали в отделение реанимации. Ей поставили диагноз «острое отравление неизвестным веществом». Кроме того, у нее выявили сопутствующие заболевания и синдром зависимости.

Для спасения жизни пациентки врачи реанимационного отделения в течение четырех дней проводили интенсивную терапию. Специалисты применяли лечение, направленное на стабилизацию жизненно важных функций организма, устранение нарушений, вызванных отравлением, а также предотвращение возможных осложнений. Состояние пациентки и ее основные показатели постоянно находились под наблюдением медицинских работников.

После стабилизации состояния женщину перевели в терапевтическое отделение, где она продолжила лечение. В результате лечения состояние пациентки улучшилось, после чего ее выписали из больницы. Врачи рекомендовали ей в дальнейшем обратиться за специализированной помощью к психиатру и врачу-наркологу.

Специалисты предупреждают об опасности ядовитых грибов, а также других растений и веществ, которые используются с целью изменения сознания. Заранее предсказать воздействие таких веществ на организм человека сложно. Особенно опасным может быть употребление неизвестных веществ, лекарственных препаратов или различных их комбинаций, поскольку это способно привести к тяжелым последствиям.

При отравлении могут возникнуть нарушения сознания, судороги, затруднение дыхания, нарушения работы сердечно-сосудистой системы и другие опасные состояния. В некоторых случаях такая интоксикация представляет угрозу для жизни и может привести к трагическим последствиям.

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